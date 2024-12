Camila Pudim, Gloria Groove e Seu Desejo são indicados no TikTok Awards

Os artistas representados pela R&D Comunica prometem ser grandes destaques do TikTok Awards 2024, que acontece hoje (17). Com talento e criatividade marcantes, Camila Pudim, Gloria Groove e Seu Desejo acumulam indicações que refletem sua forte presença na plataforma e o impacto de suas produções.

Camila Pudim, uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil, concorre em duas categorias: “Vídeo do Ano – Selo TikTok de Qualidade” e “Criador do Ano – O mais-mais de 2024”. As indicações se devem ao estrondoso sucesso da trend “Asoka Makeup”, inspirada no filme indiano Asoka. Publicado em abril, o vídeo atingiu mais de 580 milhões de visualizações, entrando para o seleto grupo das 10 produções mais assistidas da história do TikTok. Conhecida por sua habilidade em captar tendências e transformar hashtags em fenômenos virais, Camila é sinônimo de inovação na plataforma.

Gloria Groove também celebra sua indicação na categoria “#TikTokMeFezOuvir – Hit do Ano” com a música “Nosso Primeiro Beijo”, sucesso da “Serenata da GG”. Antes mesmo do lançamento oficial, a faixa já havia dominado o TikTok, viralizando com challenges e coreografias criadas pelos fãs. A música atingiu o 15º lugar no ranking nacional do Spotify e acumula mais de 185 milhões de reproduções nas plataformas.

Na mesma categoria, o grupo pernambucano Seu Desejo também se destaca com “Beijos, Blues e Poesia”. Sucesso nas plataformas digitais, a faixa une o romantismo do forró a letras poéticas, conquistando espaço entre os maiores virais do ano. No TikTok, a música foi utilizada em mais de 12 milhões de criações, ultrapassando 30 bilhões de visualizações.

Com as indicações ao TikTok Awards celebrando os seus feitos, os artistas da R&D Comunica reforçam suas posições de destaque nas artes e no cenário digital atual, em que alcançam milhões de pessoas.