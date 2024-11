Camila Pudim encerra mês de Halloween ao lado da atriz Kat Graham, da série “The Vampire Diaries”

Ao fim de mais uma temporada de seu #HalloweenDaPudim, Camila Pudim celebra a imensa repercussão de suas produções de alta qualidade. O projeto encerrou em grande estilo com uma colaboração especial com a atriz norte-americana Kat Graham, famosa por dar vida à icônica Bonnie Bennett de “The Vampire Diaries”. O vídeo acumula 4,4 milhões de views em menos de 48 horas.

Camila Pudim conquistou as redes sociais mais uma vez com sua programação especial de Halloween: somados, os vídeos ultrapassam a impressionante marca de 180 milhões de visualizações, sendo 135 milhões no TikTok e 46,5 milhões no Instagram. Neste mês, a criadora de conteúdo ultrapassou todas as expectativas com uma série de produções criativas, incluindo caracterizações como as personagens de Monster High, as bruxas dos filmes “Abracadabra”, o emblemático Cisne Negro, e até mesmo uma cientista maluca.

Ao lado da influenciadora mexicana Doris Jocelyn, Camila também fez uma homenagem ao tradicional “Día de los Muertos”. Outra produção que repercutiu foi a collab com Adam Mitch, referência em conteúdo de maquiagem, na qual interpretaram os zumbis do icônico clipe de “Thriller” de Michael Jackson. Cada produção viralizou de forma instantânea com inúmeros elogios nos comentários, reafirmando a força de seu conteúdo e a conexão especial com o público.

Nesta quinta (31), dia das bruxas, foi divulgado o episódio final da segunda temporada do Make Pod. Camila e a co-apresentadora, Jéssica Cardoso receberam Rafael Santos, conhecido por ser o maior criador masculino de maquiagem no TikTok e referência mundial. O episódio trouxe um bate-papo descontraído sobre o universo da maquiagem e o impacto das makes no cenário digital. (Link: https://bit.ly/3NN3EMb)

Além de proporcionar momentos de diversão e nostalgia, o projeto viral #HalloweenDaPudim reafirma a habilidade de Camila em inovar e engajar sua audiência com criatividade. Camila alcançou novos públicos e atingiu a marca de 25 milhões de seguidores no TikTok, além de 6,2 milhões no Instagram, e fortaleceu sua posição como um dos maiores ícones da maquiagem artística no Brasil e no exterior.