Camila Pudim, brilha no Festival de Parintins com makes especiais

Camila Pudim, renomada criadora de conteúdo e influenciadora digital, marcou presença no Festival de Parintins pela primeira vez no último final de semana. A influencer passou pelo curral do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, além de prestigiar a festa tribal no Bumbódromo, onde se encantou com o espetáculo de cores e cultura, acompanhada de seu marido Xulim.

Conhecida por suas transições de maquiagem no TikTok, Camila preparou maquiagens especiais para a ocasião, inspiradas na rica tradição folclórica de ambos os bois. Acompanhadas por figurinos desenvolvidos pelo Atelier João Ribeiro, as makes capturaram a essência das festividades, destacando-se pela criatividade e pelo detalhamento impecável.

Camila afirmou que conhecer o festival foi “a realização de um sonho”. “Foi uma das experiências mais legais que a gente já teve, porque o Festival de Parintins é inexplicavel. Eu fiquei tão impactada por tantas horas, é uma apresentação linda com várias cores, vários elementos, mas a energia daquele lugar é inexplicável”, relatou em suas redes sociais.

Desde 2018, Camila cria conteúdos com a temática de maquiagem, e recentemente alcançou sucesso estrondoso com seu vídeo “Asoka Makeup”. Publicado em abril, o vídeo tornou-se viral, alcançando a marca de 500 milhões de reproduções no TikTok. Este feito o posicionou como um dos 10 vídeos mais assistidos da história da plataforma e como o vídeo brasileiro mais visto. A influenciadora soma mais de 5,8 milhões de seguidores no Instagram.