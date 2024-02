Camila Pudim atinge 15 milhões de seguidores no TIkTok e faz planos para 2024

Com incríveis 15 milhões de seguidores no TikTok e 3,9 milhões no Instagram, a influencer e youtuber Camila Pudim é reconhecida por sua irreverência e bom humor, e faz da maquiagem a principal pauta dos seus conteúdos, estando sempre atenta às novidades e tendências que podem nortear o mercado de beleza.

A influencer que recentemente atingiu a marca de 15 milhões de seguidores na plataforma de vídeos mais vista no mundo, o TikTok, destaca a importância deste feito. “É incrível chegar a uma marca tão expressiva em uma das redes sociais mais utilizadas do mundo. Só tenho a agradecer as pessoas que me acompanham e gostam do conteúdo que é produzido. Podem esperar que vem muito mais por aí em 2024!”

No ano passado, Camila uniu-se a Jéssica Cardoso para criar o podcast MakePOD, cuja a primeira temporada já está disponível no Youtube. Juntas, as amigas recebem especialistas renomados nos ambientes online e offline para falar de maquiagem, de maneira descontraída e com algumas pitadas de fofoca. A ideia é proporcionar uma imersão completa no universo da beleza, abrangendo desde as técnicas básicas do dia a dia até as mais artísticas e elaboradas. Entre as participações ilustres dessa safra inicial de episódios estão Bruna Tavares, que criou uma das principais marcas de maquiagem do Brasil. Edu e Fih, do canal Diva Depressão, Laura Brito, Juliana Motta, Renata Santti e Mari Maria, entre outras. Karen Bachini, por sua vez, fecha a temporada.

“O MakePOD se provou um grande sucesso já na primeira temporada e com certeza seguirá neste ritmo de crescimento neste ano”, comenta Camila.

Para oferecer dinamismo e informação, elas criaram quadros dinâmicos e divertidos com interação dos convidados, como o “Convidado escolhe a Make” e “Roleta escolher a Make” quadros onde as meninas não tem controle sobre o resultado, mas sempre transformam em algo inédito surpreendendo a audiência. Outro ponto alto é o “Transformação”, cuja proposta é mergulhar nas trends em alta nas redes sociais, explorando transições interessantes, desde o “com e sem make” até os impactantes “looks antes e depois”.

Falando nisso, são muito populares os projetos sazonais os quais Camila Pudim se caracteriza de acordo com a temática da data, seus temas mais buscados são #CarnavaldaPudim, #HalloweendaPudim, #ArraialdaPudim e #NataldaPudim que trazem várias produções aguardadas por seus fãs. Ao mesmo tempo em que ela fica irreconhecível, suas dicas e truques podem ser replicados por seus seguidores. Tantos projetos consolidam a carreira da influencer, que despontou em 2013 com o canal Batom Atrevido.