Camila Moura, ex de Lucas Buda, é confirmada em A Fazenda 16

Neste domingo (15), a Record divulgou os primeiros nomes confirmados na 16ª edição de A Fazenda. O reality show estreia na segunda-feira (16), às 22h30, quando os demais nomes deverão vir a público.

Os nomes foram anunciados durante o Domingo Record. O humorista Matheus Ceará foi o responsável por contar a novidade na estreia de seu quadro na atração apresentada por Rachel Sheherazade.

O primeiro nome revelado foi o de Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24. Camila ficou famosa da noite para o dia, no início de março.

Ao ver Lucas Buda flertar com o Giovanna Pitel na frente de todo o país no reality show, Moura rasgou fotos dos dois e postou no Instagram.

De lá para cá, Camila Moura tem lucrado alto com a fama repentina. Atualmente, ela conta com 3 milhões de seguidores somente no Instagram, e já fechou diversos contratos publicitários.

O êxito foi tão grande que muita gente achou que tudo poderia ser armado. Até J.B de Oliveira, o Boninho, ex-principal responsável pelo BBB, entrou na polêmica.

A família de Lucas Buda, porém, já fez críticas públicas para Camila e a acusam de se deslumbrar com a fama. A advogada de Camila, a ex-BBB Adélia Soares, afirma que a família mente.

A Fazenda 16 estreia nesta segunda (16) na Record.