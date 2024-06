Camerata de Violões do Guri de Santos toca no Theatro São Pedro, na cidade de São Paulo

A Camerata de Violões do Guri de Santos toca no dia 23, às 15h30, no Theatro São Pedro, em São Paulo/SP, com transmissão ao vivo pelo canal do Guri no YouTube (@souguri). O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Todas as apresentações são gratuitas.

Sob a regência de Deblas Alves, o repertório traz obras de grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque e Waldir Azevedo. A Camerata de Violões do Guri de Santos tem patrocínio Ouro da Arteris, além de apoio da Prefeitura Municipal de Santos.

A regente, Deblas Alves dos Santos Olivato, é formada pelo ETMD “Ivanildo Rebouças” em Violão, Flauta Transversal e Regência. Participou de intercâmbio internacional como instrumentista, cantora e coralista da Banda Sinfônica com vários musicais tais como: Cartoons, Tributo a Simonal e Taiguara e O Grande Circo Místico. Atualmente trabalha como educadora musical e regente no Guri, educadora musical no Programa Cubatão Sinfonia, Chefe de naipe no Coral da Alfândega de Santos, integrante de Coral Zanzalá.

Camerata de Violões do Guri de Santos

O violão é um dos instrumentos mais populares do Brasil e a cultura violonística brasileira é uma das mais ricas do mundo – tanto no universo erudito quanto no popular. A formação da camerata, uma “orquestra de câmara de violões”, corresponde a uma certa tradição de grupos homogêneos, formados por instrumentos da mesma família, mas oferece também um espaço de criatividade e experimentação. A Camerata de Violões do Guri de Santos foi criada em 2010. Destacou-se em concertos realizados na Sala São Paulo (SP), no Parlamento Jovem (SP), no CCSP (SP), no Teatro Guarany (Santos/SP) e no Santos Jazz Festival (Santos/SP). Já desenvolveu projetos com os grupos Quaternáglia e Quarteto Tau, e com os músicos Marco Pereira, Badi Assad, Alessandro Penezzi, Thiago Abdalla, Alice Caymmi e Monica Salmaso. Em 2022, se apresentou ao lado de Élodie Bouny.

Sobre os Grupos Musicais

Os Grupos Musicais são conjuntos responsáveis pela difusão artístico-musical do programa, reúnem alunos e alunas de diferentes cidades e realizam ações específicas com regentes e artistas convidados(as), visando a ampliação da experiência cultural e a sedimentação do aprendizado obtido nos cursos regulares. Com diferentes formações, os 29 Grupos Musicais são constituídos por orquestras sinfônicas, orquestras de cordas, bandas sinfônicas, big bands, cameratas de cordas, cameratas de violões, regional de choro, grupo de música instrumental brasileira, percussão e corais (infantil, juvenil e familiar).

A apresentação integra a Temporada 2024 dos 29 Grupos Musicais do Guri.

CAMERATA DE VIOLÕES DO GURI DE SANTOS

Deblas Alves, regência

PROGRAMA 1

CHICO BUARQUE

Paratodos [arr. Dino Barioni]

CHICO BUARQUE / EDU LOBO

A bela e a fera [arr. Dino Barioni]

WALDIR AZEVEDO

Pedacinhos do céu [adapt. Luiz Fidalgo]

PIXINGUINHA

Carinhoso [arr. José Virginio]

CHICO BUARQUE / SIVUCA

João e Maria [arr. Cleber Assumpção

Data: 23 de junho de 2024, domingo, às 15h30

Local: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 171, Barra Funda – São Paulo/SP

Todos os concertos são gratuitos.