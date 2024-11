Câmeras do Smart Sampa ajudam na prisão de foragidos da Justiça

A central de monitoramento Smart Sampa, o maior e mais completo sistema de vigilância com câmeras inteligentes do País, criado pela Prefeitura de São Paulo, já contribuiu para a prisão de 15 foragidos da Justiça. O sistema ainda auxiliou em aproximadamente mil prisões em flagrante e na localização de 23 pessoas desaparecidas.

As câmeras de monitoramento, que iniciaram suas operações em fevereiro, passaram a contar, desde setembro, com acesso ao banco de dados de foragidos da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado.

Com a integração, alertas de foragidos são emitidos na Central, que direciona os chamados para equipe mais próxima do suspeito. Entre os presos pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), estão procurados pela Justiça condenados por roubo, homicídio e tráfico de drogas.

As câmeras do Smart Sampa flagraram os foragidos em diversas regiões da cidade e em situações distintas, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana nesta quinta-feira (14).

Um deles, por exemplo, foi identificado enquanto aguardava atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da rede municipal. Os casos também envolvem um integrante de uma quadrilha especializada em furtos a condomínios de luxo e outro que estava sendo procurado desde 2018 (veja os detalhes abaixo).

“É resultado de um grande esforço em conjunto. A gente tem investido de maneira significativa em todas as frentes, com a Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil e ações integradas com outros órgãos justamente para entregar à população garantia de mais segurança”, comenta o secretário municipal de Segurança Urbana, Junior Fagotti.

As câmeras utilizam tecnologia de reconhecimento facial e algoritmos que emitem alertas automáticos para casos de vandalismo, furtos, identificação de veículos roubados, localização de pessoas desaparecidas e identificação de procurados pela Justiça. O sistema permite um trabalho integrado entre município e Estado, em ações de segurança entre GCM, Polícia Militar e Polícia Civil.

Mais de mil prisões realizadas

O Smart Sampa é uma das principais iniciativas da Prefeitura de São Paulo para reforçar a segurança pública e combater a criminalidade. O sistema de monitoramento contribuiu para aproximadamente mil prisões em flagrante, em crimes variados como furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e descarte irregular de lixo.

Além disso, o programa também localizou 23 pessoas desaparecidas graças à integração com o banco de dados da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Atualmente, mais de 17 mil câmeras estão instaladas em pontos estratégicos da cidade, e até o final do ano serão 20 mil.

A central de monitoramento, localizada na Rua Quinze de Novembro, 268, no Centro Histórico de São Paulo, opera 24 horas por dia, com o suporte de cerca de 250 agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Defesa Civil Municipal.

Veja casos de foragidos capturados

Preso na 25 de Março

Na manhã de quinta-feira (14), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) prenderam mais um foragido da Justiça, após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial do Smart Sampa. A equipe foi direcionada à Rua 25 de Março, onde abordou um homem portando uma arma de fogo. Ele, que havia sido condenado por tráfico de drogas e estava foragido desde abril, confessou que pretendia roubar relógios de luxo na região central.

Foragido de penitenciária preso na Zona Norte

Na tarde de segunda-feira (11), agentes prenderam um homem condenado por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele estava foragido desde julho, após não retornar de uma saída temporária da penitenciária. O alerta foi emitido depois que ele foi flagrado por uma câmera enquanto aguardava atendimento em uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) no Parque Peruche, na Zona Norte.

Prisão na Praça da República

No dia 6 de outubro, foi feita outra prisão de um foragido da Justiça. O homem estava caminhando na Praça da República quando foi abordado por agentes da GCM. Na ocasião, uma vítima de roubo de celular acionou policiais que passavam próximo ao local do crime, descrevendo as características do homem.

Ao ser abordado pela polícia, ele estava em posse do celular da vítima, que, inclusive, tinha a foto dela como plano de fundo do aparelho. Ele já havia sido condenado por roubo de celular e estava foragido desde julho. Depois de preso, o foragido foi posto em liberdade devido ao art. 236 do Código Eleitoral. Três dias depois, no entanto, ele foi identificado pelo Smart Sampa e preso no dia 9 por equipes da GCM durante patrulhamento a pé na Praça Ramos de Azevedo.

Foragido passeando com cão em Campos Elíseos

Em setembro, um homem foi detido pela GCM enquanto caminhava pelo bairro Campos Elísios, na região central. Agentes o abordaram próximo ao local onde as câmeras o haviam reconhecido. Ele fazia parte de uma quadrilha especializada em furtos a condomínios de luxo que atuava em cidades do interior paulista. Condenado por furto, ele tinha ao menos três mandados de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime e estava foragido desde março, após não se apresentar à Justiça.

Foragido preso em escola da rede municipal

Em setembro, agentes prenderam um homem na Cidade Tiradentes, na Zona Leste, que estava foragido desde 2018. O reconhecimento facial ocorreu após ele entrar em uma escola da rede municipal para solicitar uma cópia de seu histórico escolar. Durante a abordagem, o documento estava em posse do foragido. Ele havia sido condenado em 2015 por tráfico de entorpecentes e cumpria pena em regime semiaberto, mas perdeu o direito ao benefício após descumprir determinações judiciais. Um mandado de prisão foi expedido em 22 de junho de 2018, e, desde então ele estava foragido.