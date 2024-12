Câmeras do Smart Sampa ajudam na prisão de 163 foragidos

Com auxílio das milhares de câmeras do Smart Sampa espalhadas pela cidade, 163 pessoas foragidas da Justiça foram presas desde o início de setembro. Entre elas, assassinos, estupradores, ladrões, devedores de pensão e até um integrante do chamado “Comando Vermelho”. Integrado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, o sistema tem ajudado a levar de volta para a cadeia criminosos que não deveriam circular pelas ruas. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana, também com a ajuda do Smart Sampa, prendeu 1.380 pessoas enquanto cometiam crimes e colaborou para encontrar 28 pessoas desaparecidas.

Somente no mês passado, foram capturados 30 foragidos no período de uma semana. Por meio de reconhecimento facial, alertas são disparados no centro de comando da Smart Sampa, na região central da cidade, onde agentes da GCM acionam viaturas para efetuar as prisões. O sistema foi responsável, dias atrás, a ajudar na prisão de um integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

R.C.D., 42 anos, cumpria pena na Penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis (SP), e estava foragido há cerca de três meses ao não retornar da saída temporária em setembro deste ano. Ele foi preso enquanto caminhava por uma rua no bairro Planalto Paulista. Conduzido ao 16º Distrito Policial, permanece à disposição da Justiça.

R. tem condenação de 29 anos e 4 meses de prisão por dois homicídios cometidos em 2002. O primeiro ocorreu em junho de 2002, no município de Ferraz de Vasconcelos, após um desentendimento em um bar. Na ocasião, ele discutiu com um homem e deixou o local fazendo ameaças. Poucos minutos depois, retornou acompanhado de seu padrasto e disparou tiros em pessoas do local. Um homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi motivado por um suposto “encaramento” entre o amigo da vítima e o criminoso.

O segundo homicídio ocorreu em 29 de agosto de 2002, no bairro Jardim Patrícia, em Itaquaquecetuba. R. confessou ter matado Severino Luiz da Silva, de 41 anos, com disparos na cabeça e no tórax. Segundo o próprio criminoso durante depoimento, o assassinato foi motivado pelo fato de considerar a vítima um “cagueta”.

NÚMEROS DO SMART SAMPA

Número de câmeras instaladas: 18.013

Número de foragidos presos: 163

Quantos presos no total: 1.380 (por diversos crimes em flagrante)

Número de câmeras próprias do Smart Sampa por região:

Zona Norte: 2.125

Zona Sul: 2.888

Centro: 4.942

Zona Leste: 6.884

Zona Oeste: 1.264

Câmeras do setor privado integradas, desde 20 de setembro: 4.807

ESTUPRADORES

Nas últimas semanas, dois estupradores foram identificados pelas câmeras do Smart Sampa. R.P.M., 46 anos, foi preso após ser identificado pelo alerta de captura de face. No momento da prisão, R. estava no Terminal Vila Prudente, na zona leste da capital paulista. Ele estava foragido desde dezembro de 2020, quando teve um mandado de prisão expedido em seu nome.

R. foi condenado a 10 anos e oito meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Após ser capturado, ele foi conduzido por agentes da Guarda Civil Metropolitana ao 42º Distrito Policial, no bairro Parque São Lucas, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já G.F.M., 51 anos, foi preso no Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro II, no Centro de São Paulo. Ele é condenado a oito anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. G. foi preso por agentes da Guarda Civil Metropolitana, após a plataforma do Smart Sampa gerar o alerta de captura de face. O agente de plantão imediatamente acionou a viatura mais próxima que conduziu o criminoso ao 8º Distrito Policial, que permanece a disposição da Justiça.

OUTRAS PRISÕES

Preso na 25 de Março

Em novembro, agentes da Guarda Civil Metropolitana prenderam mais um foragido da Justiça após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial do Smart Sampa. A equipe foi direcionada à Rua 25 de Março, onde abordou um homem portando uma arma de fogo. Ele, que havia sido condenado por tráfico de drogas e estava foragido desde abril, confessou que pretendia roubar relógios de luxo na região central.

Foragido de penitenciária preso na Zona Norte

Em outra ação recente, agentes prenderam um homem condenado por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele estava foragido desde julho, após não retornar de uma saída temporária da penitenciária. O alerta foi emitido depois que ele foi flagrado por uma câmera enquanto aguardava atendimento em uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) no Parque Peruche, na Zona Norte.

Prisão na Praça da República

No dia 6 de outubro, foi feita outra prisão de um foragido da Justiça. O homem estava caminhando na Praça da República quando foi abordado por agentes da GCM. Na ocasião, uma vítima de roubo de celular acionou policiais que passavam próximo ao local do crime, descrevendo as características do homem.

Ao ser abordado pela polícia, ele estava em posse do celular da vítima, que, inclusive, tinha a foto dela como plano de fundo do aparelho. Ele já havia sido condenado por roubo de celular e estava foragido desde julho. Depois de preso, o foragido foi posto em liberdade devido ao art. 236 do Código Eleitoral. Três dias depois, no entanto, ele foi identificado pelo Smart Sampa e preso no dia 9 por equipes da GCM durante patrulhamento a pé na Praça Ramos de Azevedo.

Foragido passeando com cão em Campos Elíseos

Em setembro, um homem foi detido pela GCM enquanto caminhava pelo bairro Campos Elísios, na região central. Agentes o abordaram próximo ao local onde as câmeras o haviam reconhecido. Ele fazia parte de uma quadrilha especializada em furtos a condomínios de luxo que atuava em cidades do interior paulista. Condenado por furto, ele tinha ao menos três mandados de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime e estava foragido desde março, após não se apresentar à Justiça.

Foragido preso em escola da rede municipal

Em setembro, agentes prenderam um homem na Cidade Tiradentes, na Zona Leste, que estava foragido desde 2018. O reconhecimento facial ocorreu após ele entrar em uma escola da rede municipal para solicitar uma cópia de seu histórico escolar. Durante a abordagem, o documento estava em posse do foragido. Ele havia sido condenado em 2015 por tráfico de entorpecentes e cumpria pena em regime semiaberto, mas perdeu o direito ao benefício após descumprir determinações judiciais. Um mandado de prisão foi expedido em 22 de junho de 2018, e, desde então ele estava foragido.