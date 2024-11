Camarote Salvador lança conceito do Carnaval de 2025

Há 25 anos, o Camarote Salvador cria conexões e faz o tempo correr em um ritmo diferente para os seus milhares de foliões. E é celebrando a potência de viver cada momento intensamente que o evento terá como conceito do Carnaval de 2025 a frase “Pelo espaço de um instante”. O tema vai guiar toda a experiência e a identidade visual dos seis dias de festa, que acontecerá de 27 de fevereiro a 4 de março, no Circuito Barra-Ondina.

Unindo presença, energia e música, o conceito idealizado por um time de criativos envolvendo a agência Messs e Vissotto Studio, relaciona as paixões em comum dos carnavalescos. Com seu teor efêmero, encoraja a aproveitar ao máximo cada acontecimento vivido nos seis dias de carnaval, e dá sequência ao tema do ano anterior – “Antes que o verão acabe” –, ressaltando a força de uma marca que se renova ano após ano sem perder sua essência.

Promovida pela Premium Entretenimento, a edição comemorativa promete exaltar sua trajetória de sucesso, mas também projetar seu olhar para o futuro. “Vamos fazer um Carnaval histórico. Muito além de um ano especial pelos 25 anos de Camarote Salvador, queremos mostrar que este é só o começo dessa incrível jornada. Estamos sempre buscando por experiências que encantem os nossos clientes, e isso será evidenciado em um evento totalmente reformulado”, destaca a CEO Luciana Villas Boas.

O conceito trará ícones que, em linhas gráficas, representarão os desenhos “Big Bang/Conta”, “Adinkra/Sol”, “Conexão Cerebral” e “Ondas/Tempo/Espaço”. Outro item que será usado nas peças digitais são os fios de conta, muito presentes na cultura baiana. Traços finos, mescla de fontes e cores vibrantes e metalizadas – com ênfase nos tons azul, laranja, verde limão, roxo, rosa e off-white – completam o design que será implementado.

Shows em diferentes palcos e espaços reformulados

Os foliões vão encontrar um Camarote Salvador com arquitetura totalmente reformulada. Em mais de 11 mil m², os espaços serão remodelados para favorecer o deslocamento e o conforto do público. Ao todo, são dois mirantes com a melhor vista para os trios do circuito Barra-Ondina e dois palcos – o Praia, que é open air e tem vista para o mar e recebe os maiores nomes nacionais com ritmos que variam do axé ao funk; e o Club, que reúne os maiores artistas da cena eletrônica mundial.

Open bar e open food, o evento também conta com mais de 50 pontos de alimentação e bebidas, assim como ativações volantes de marcas parceiras nos ambientes. Em um amplo espaço gourmet, é possível encontrar opções diversificadas, como hambúrguer, pizza, crepes, massas e comida japonesa, além de cardápio variado de bebidas com e sem álcool.

Entre os serviços especiais oferecidos, se destacam, ainda, o espaço de beleza para fazer ou retocar a produção com maquiadoras profissionais, o SPA exclusivo com massoterapeutas e um local para customização das camisas.

Hotel é um dos diferenciais

Para uma imersão completa, a maior festa de Carnaval do Brasil oferece mais conforto, comodidade e segurança com o Hotel Camarote Salvador, localizado no bairro Rio Vermelho. Pelo terceiro ano seguido, os foliões vão poder escolher acomodações de diferentes categorias e terão um hub ainda mais robusto de experiências promovidas pelas marcas parceiras. Transfer com escolta até o local do evento, serviços de cabelo e maquiagem no quarto e stand para customização de camisa são alguns diferenciais da hospedagem, que também conta com academia, acesso à piscina para uma vista de tirar o fôlego e transfer para o aeroporto.

Serviço:

Evento: Camarote Salvador (@camarotesalvadoroficial)

Produção: Premium Entretenimento

Local: Salvador – BA

Data: 27 de fevereiro a 4 de março de 2024

Ingressos: camarotesalvador.com.br/ingressos/