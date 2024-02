Camarote Salvador: Caio Castro, Carlinhos Maia e outros famosos curtiram a quinta noite do evento

Mais uma noite de festa no Camarote Salvador agitou a capital baiana! Nesta terça-feira (13), foi a vez de Péricles levantar os foliões com muito pagode e samba. O público também vibrou ao som de Xanddy Harmonia, que entregou um rico repertório nacional, e saiu do chão com o show do DJ sueco Steve Angello. No quinto dia de evento, o Camarote Salvador contou com a presença de um time de famosos, que deram tudo de si na pista de dança. Participaram da folia nomes como Caio Castro, Thelma Assis, Alice Wegmann, Jorge Vercillo, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Hugo Moura, Bruno Matos (Blogueirinha) e Vivian Amorim, entre outros.