Camarote Salvador: Bruna Marquezine, Sasha e mais famosos prestigiam terceira noite de evento

Maior festa de Carnaval do Brasil, o Camarote Salvador reuniu diversos famosos que foram aproveitar a folia baiana neste sábado de Carnaval (10). Entre eles, Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine, Sasha, João Figueiredo, Hugo Gloss, Mari Gonzalez, Juliana Paiva, Danilo Partezani, José Loreto, Jonas Sulzbach, André Martinelli, João Silva, Marcus Majella, Marcela Fetter, Rodrigo Lima e outros. A terceira noite de evento contou com os shows de Saulo Fernandes, Kevin O Chris, Artbat, Lincoln Senna, As Nandas e outros grandes nomes da música. Saulo já havia feito uma apresentação inédita no mirante do Camarote Salvador durante a tarde, reunindo uma multidão de fãs na “pipoca” do circuito Barra-Ondina.