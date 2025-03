Câmara recebe secretário de Segurança e debate criação de comissões para investigação e mobilidade

As sessões ordinárias desta terça-feira (18) foram marcadas pela presença do secretário de Segurança Cidadã de Santo André, coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo, que apresentou sua equipe de trabalho e reforçou a importância da interlocução com os vereadores para aprimorar as políticas de segurança no município. Além disso, foram propostas duas Comissões de Assuntos Relevantes: uma para investigar o aumento dos pontos de concentração de dependentes químicos na cidade e outra para debater a ampliação do prazo de vida útil dos veículos de transporte escolar.

Secretário de Segurança destaca importância da parceria com os vereadores

Durante sua participação, o secretário de Segurança Cidadã, coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo, ressaltou a necessidade de integração entre a Secretaria e a Câmara Municipal, destacando que os parlamentares têm um papel fundamental na identificação das demandas da população e na construção de soluções para a segurança pública. O secretário também apresentou sua equipe de trabalho e ouviu sugestões dos vereadores sobre medidas de combate à criminalidade e fortalecimento da Guarda Civil Municipal.

Proposta de Comissão para investigar aumento da ‘Cracolândia’

Durante a sessão, foi proposta a criação da Comissão de Assuntos Relevantes para investigar o aumento dos pontos de concentração de dependentes químicos na cidade. Caso seja aprovada, a Comissão terá como presidente o vereador William Lago (PL) e contará com a participação dos vereadores Dr. Fabio Lopes (CIDADANIA), Bispo Célio Lopes (PSDB), Daniel Buissa (PODE) e Dr. Marcos Pinchiari (MDB). O grupo terá a missão de analisar o crescimento dessas áreas e propor medidas para enfrentar o problema.

Transporte escolar: proposta de Comissão para debater ampliação da vida útil dos veículos

Outra Comissão de Assuntos Relevantes foi proposta para discutir a viabilidade da ampliação do prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar no município, passando de 15 para 20 anos. A proposta prevê que a Comissão seja presidida pelo vereador Wagner Lima (PT) e composta pelos vereadores Osvaldinho (UNIÃO), Dra. Ana Veterinária (PSD), Lucas Zacarias (PL) e Toninho Caiçara (PODE). O objetivo é avaliar a segurança e as condições dos veículos, além do impacto da mudança para motoristas e usuários.

Outros temas debatidos em plenário

Entre os temas discutidos, destacaram-se a reclamação sobre os serviços da ENEL, que deixou o Clube de Campo sem energia por vários dias, e as críticas aos serviços prestados pela SABESP, especialmente quanto ao alto custo da conta de água e à retirada de munícipes da tarifa social. Também foi debatida a apreensão de veículos com documentação atrasada, com vereadores questionando o motivo de os carros serem recolhidos ao pátio em vez de permitir a regularização imediata. Além disso, foram feitas solicitações de melhorias na iluminação pública, segurança e infraestrutura viária.

Projetos Aprovados em Segunda Votação

Destaque para as matérias que seguiram para sanção do Poder Executivo:

Projeto de Lei 14/2025: Institui o “Dia da Represa Billings” na cidade de Santo André.

Projeto de Lei do Executivo 5/2025: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento geral do município.

Próximas Sessões

As próximas Sessões Ordinárias estão marcadas para a próxima terça-feira, às 9h e às 15h. A Câmara Municipal de Santo André transmite as sessões, ao vivo, no canal da TV Câmara Santo André no YouTube.

As proposituras apresentadas nas sessões estão disponíveis para consulta no Câmara Sem Papel: https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/.

