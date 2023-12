Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 10 anos da Confraria da Praça

Amigos para sempre. Com esse sentimento, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou na noite de segunda-feira (27/11) sessão solene em homenagem aos 10 anos da Confraria da Praça. O evento resgatou a história do grupo, cuja origem é de um encontro de amigos que se reuniram na Praça Cardeal Arcoverde para animados bate-papos sobre os mais diversos temas do cotidiano. Para celebrar o elo da amizade e solidariedade, a Confraria ainda organiza eventos sociais e também colabora com as entidades assistenciais da cidade.



Ao abrir a sessão solene, o presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSDB), ressaltou a importância da Confraria da Praça para a cidade. “A Confraria é uma referência para nossa cidade pelo trabalho no desenvolvimento econômico de São Caetano e pelo engajamento na área social. A história da Confraria da Praça, passa e passará por cada um dos presentes nessa sessão”, disse. “Nessa noite, o poder público cumpre seu papel com essa merecida reverência”, afirmou Pio Mielo.



Autor da iniciativa da solenidade e representando o Poder Legislativo na solenidade, o vereador Américo Scucuglia (PTB) destacou o papel da Confraria. “É uma honra fazer parte desse grupo tão importante para o município. Vocês representam a luta pela construção de uma cidade melhor, baseada na ética, respeito e honestidade. A Confraria realiza um grande trabalho social, ajudando a quem mais necessita e por isso merece todo nosso respeito”, frisou Américo.



O presidente da Confraria da Praça, José Augusto da Silva, falou em nome dos homenageados e exaltou o legado de Roberto Grandi, Patrono da Confraria que faleceu em 2019. “Há 10 anos, o Roberto começou nossa história na entrada no café em torno da Praça Cardeal Arcoverde. Hoje, somos cerca de 90 confrades e levaremos adiante os ensinamentos do Roberto, juntamente com nossa amizade, alegria e lutas pelas causas sociais”, disse. “A amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir com seu sorriso. Valeu por você existir, amigo”, se emocionou José Augusto, ao citar um trecho da música A Amizade, do grupo Fundo de Quintal.



Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) destacou a grande amizade dos confrades. “A confraria representa união, alegria e companheirismo. O trabalho realizado pela Confraria jamais será esquecido e São Caetano deve muito ao trabalho de todos vocês. Poder participar dessa sessão solene e ser um confrade é motivo de orgulho”, enfatizou. “A Confraria é alegria e levarei essas amizades para sempre”, complementou Seraphim.



O evento também foi abrilhantado com uma apresentação musical do cantor Ney Violeiro e na oportunidade 11 personalidades foram homenageadas com placas de congratulação, além da placa maior em comemoração aos 10 anos da Confraria da Praça.



Os homenageados foram:

José Augusto da Silva

Adriano Lucato

José Aurélio Martins

José Luis Abate

Newton Mori

Nobili Franco Romano

Paulo Elias Tacla Marchesan

Ramis Sayar

Vicenzo D’Angelo

Walter Rocha Ferreira

Roberto Grandi (patrono in memoriam)