Câmara realiza sessão solene em homenagem ao Dia da Umbanda

Grito de liberdade, de respeito e de reconhecimento embalou a sessão solene em homenagem ao Dia da Umbanda realizada pela Câmara de São Caetano do Sul na noite de quinta-feira (16/11). Com o Plenário dos Autonomistas lotado, o evento celebrou uma das únicas religiões genuinamente brasileiras, criada a partir de características e misturas de crenças do catolicismo, espiritismo e outras matrizes de origens africanas e indígenas.

O público se emocionou com as apresentações de grupos de dança e canto que valorizaram as tradições. Ao final da atividade, as pessoas presentes na sessão solene se deslocaram para a frente do prédio da Câmara Municipal e receberam uma bexiga branca com gás hélio. Ao lançarem suas bexigas para o céu, esse momento simbolizou a liberdade de expressão e também a celebração ao Dia da Umbanda.

O Presidente do Legislativo, professor Pio Mielo (PSDB), destacou a importância da realização do evento. “Essa sessão solene mostra o reconhecimento e comprometimento da Câmara Municipal perante essa religião tão importante para nossa cultura e tradição do nosso País. Essa celebração é um olhar para o presente, mas sem se esquecer do passado e pensando no futuro”, afirmou. “Essa sessão é histórica para nossa cidade em termos de representatividade e alegria. Meu sentimento é de orgulho e gratidão a cada um de vocês”, disse Pio Mielo.

Em nome dos vereadores, Caio Salgado (PL), autor da propositura que celebrou a data, frisou as conquistas e a luta contra a intolerância religiosa. “É um dia histórico para nossa cidade em poder celebrar a importância da Umbanda. Essa sessão solene é uma vitória contra o preconceito e a comemoração das conquistas que tivemos ao longo dos últimos anos”, disse. “Seja amém, seja axé ou shalom, não me importa sua cor, credo, gênero, religião, somos irmãos”, complementou Caio Salgado, ao citar um trecho da música Serei Luz.

Em pronunciamento em nome dos homenageados, o Pai Anderson Martins Salgado, do Grupo de Apoio à Família Templo de Oxalufã, ressaltou o papel da Umbanda junto à sociedade. “Foi uma grande batalha para chegarmos nesse dia. Temos muito a comemorar, mas temos muitas coisas para conquistar. É necessário entender a importância da diversidade para que sejamos respeitados. Contra a intolerância religiosa, devolvemos com nossa fé, levando o amor em nossos cultos, nos cantos e tradições para seguirmos em frente”, discorreu Pai Anderson.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) frisou o trabalho social da Umbanda e da religião. “Sabemos o importante papel que vocês desempenham junto à comunidade atendimento a quem mais precisa. Ter uma religião é fundamental para que se forme uma sociedade melhor e mais justa. As casas são muitas, mas o Pai é um só”, enfatizou Seraphim.