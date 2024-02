Câmara promove audiências públicas da Fazenda e da Saúde

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul começa a promover nos próximos dia as primeiras audiências públicas deste ano, com apresentações de Secretarias da Prefeitura referentes ao terceiro quadrimestre de 2023.

No dia 23 de fevereiro (sexta-feira), às 18h, o Plenário dos Autonomistas (Avenida Goiás, 600) será palco de apresentação de dados e informações da Secretaria da Fazenda. No dia 26 (segunda-feira), também às 18h, será a vez da Secretaria de Saúde expor suas ações, projetos e investimentos do período de setembro a dezembro do ano passado.

O presidente do Legislativo, professor Pio Mielo (PSDB), ressalta a importância das explanações para a cidade. “É prestação e contas, com transparência das atividades públicas. Importante acompanhar as iniciativas das secretarias e saber onde e como o dinheiro público está sendo aplicado. Convidamos toda a sociedade a participar”, disse Pio Mielo.

Os munícipes podem acompanhar in loco as audiências, com as explanações detalhadas de representantes das pastas. Os que não puderem comparecer, podem acompanhar as transmissões ao vivo nos canais da Câmara Municipal nas redes sociais: pelo Facebook (@camarascsoficial) e pelo YouTube (@TVCâmaradeSãoCaetanodoSul).