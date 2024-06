Câmara pauta projeto que obriga instalação de lixeiras no transporte público de São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul teve em sua pauta na sessão ordinária desta terça-feira, 25, o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de lixeiras, para resíduos orgânicos e inorgânicos, nos veículos do transporte coletivo do município, uma forma de aumentar a reciclagem na cidade com a devida separação do lixo.

De autoria do vereador Professor Jander Lira (PSB), o projeto obriga a instalação de duas lixeiras, em cada veículo da frota, respeitando a separação do lixo em orgânico e inorgânico. A redação da matéria também especifica que as lixeiras devem ser instaladas perto das portas de entrada e saída, mensagens para a conscientização dos passageiros e o recolhimento do lixo duas vezes ao dia.

Com parecer de inconstitucionalidade emitido pela Comissão de Justiça e Redação da Casa, o parlamentar pediu o arquivamento do projeto, sendo esse aprovado pelo plenário, para poder reapresentá-lo, fazendo as modificações necessárias. Jander também pontuou que a despesa criada pela sua proposta é para a concessionária e não para a cidade.

“Acredito que meu projeto tem uma relevância importantíssima, porque vai ajudar até do ponto de vista da cultura e da educação da reciclagem. Vou pedir o arquivamento e reapresentá-lo, corrigindo essas distorções”, explicou o parlamentar.