Câmara Municipal de São Bernardo do Campo homenageia os doadores de sangue na Campanha “Gotas Eficientes”

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo terá a honra de realizar sua primeira Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência, Seus Familiares e Amigos, em uma cerimônia especial promovida pela 8ª Edição da Campanha Gotas Eficientes.

A campanha “Gotas Eficientes” criada pela Associação Adote um Cidadão, teve início no ano 2016, onde 10 pessoas com deficiência protagonizaram a nobre ação de DOAR OAMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS (slogan da Ação). O que era uma ação socioeducativa inclusiva de poucas pessoas com deficiência hoje é uma Campanha Nacional com uma única função: Salvar Vidas.

Osvaldo dos Santos, primeiro doador do Gotas Eficientes – Divulgação

A Sessão Solene marca um momento histórico para a cidade de São Bernardo do Campo, reconhece e celebra o impacto positivo que os doadores de sangue têm na vida de inúmeros pacientes e a importância da inclusão e acessibilidade do protagonismo das pessoas com deficiência.

Durante a cerimônia, serão homenageados cidadãos que se destacaram por suas contribuições significativas ao Colsan e também aqueles que têm trabalhado incessantemente pela promoção da inclusão. A ocasião será a oportunidade para expressar gratidão e reconhecimento por ações e esforços destes cidadãos comprometidos.

A sessão contará com a presença de autoridades locais, representantes de organizações da sociedade civil, empresas do setor privado, profissionais liberais e familiares dos homenageados. O evento será conduzido pelo presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, que sancionou a LEI Nº 6.321, que instituiu o “Dia Municipal de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência”, fez de São Bernardo a primeira cidade brasileira a ter a data oficializada no calendário de eventos de um município; o pioneirismo diligente logo foi replicado por outros municípios, que é comemorado anualmente em 14 de setembro.

José Vicente, embaixador do Gotas Eficientes – Divulgação

O evento é aberto ao público e contará com uma série de atividades e homenagens, incluindo a entrega de troféus e certificados de reconhecimento. A Associação Adote um Cidadão convida todos os cidadãos a participarem desta celebração e a se juntarem a nós na valorização dessas ações que promovem uma sociedade mais justa e igualitária.

A Sessão Solene do Dia Municipal de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência em comemoração a 8ª Edição da Campanha Nacional Gotas Eficientes ocorrerá no próximo dia 12 de setembro, às 19 horas na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09750-700.