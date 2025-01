Câmara LGBT lança Programa Embaixadores pela diversidade e inclusão

A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil lançou o Programa Embaixadores Câmara LGBT, uma iniciativa pioneira que busca amplificar a visibilidade da comunidade LGBTI+ e promover mudanças sociais concretas. A proposta conecta influenciadores digitais e personalidades comprometidas com a diversidade a projetos de impacto social e fortalecimento de causas institucionais, como geração de negócios e empregos para a comunidade, além de fomentar o turismo LGBT, um grande responsável pela geração de empregos e renda.

Lançamento oficial reúne diretoria e embaixadores

O lançamento oficial do programa ocorreu no último dia 9, durante um almoço no restaurante Terra Mar, localizado no Mercado Municipal de São Paulo. A ocasião reuniu membros da diretoria da Câmara LGBT e os novos embaixadores, celebrando a união de forças em prol da promoção da diversidade e do respeito.

Conheça os primeiros embaixadores

Os primeiros embaixadores anunciados incluem influenciadores reconhecidos por seu trabalho em prol da visibilidade da comunidade LGBTI+ e do turismo. A primeira leva de parceiros do programa é composta por representantes das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. A Câmara LGBT planeja agregar novos embaixadores ao longo do ano, incluindo representantes de outras cidades, ampliando a rede de apoio à diversidade.

Cleber Alcântara e Fábio Pastorello (@viagenscine) – São Paulo

(@viagenscine) – São Paulo Emerson Moreira de Souza e Renan Augusto da Silva (@dicaslgbt) – São Paulo

(@dicaslgbt) – São Paulo Fabia Fuzeti e Gabriela Torrezani (@estrangeiraviagens) – São Paulo

(@estrangeiraviagens) – São Paulo Fernanda Simões (@eusouapepe_) – São Paulo

(@eusouapepe_) – São Paulo Flavio Fusco (@flaviofusco) – Rio de Janeiro

(@flaviofusco) – Rio de Janeiro Genilson Coutinho (@doistercos) – Salvador

(@doistercos) – Salvador Jean Francisco e Vinícius Ferreira (@jafuigostei) – São Paulo

(@jafuigostei) – São Paulo João Victor da Cruz Pereira (@tesourosdobrasil) – Rio de Janeiro

(@tesourosdobrasil) – Rio de Janeiro Thais Paloma Silva (@oficialpalomasilva) – São Paulo

(@oficialpalomasilva) – São Paulo Victor do Nascimento (@junioreomundo) – Rio de Janeiro

(@junioreomundo) – Rio de Janeiro Yasmin Barroso (@flordemim) – Belo Horizonte

O Programa Embaixadores Câmara LGBT tem como meta fortalecer parcerias estratégicas e dar maior alcance às iniciativas da Câmara LGBT. Os embaixadores serão integrados às plataformas de comunicação da entidade, com destaque nas redes sociais, no site oficial e em eventos, além de acesso a conteúdos exclusivos.

“Acreditamos que a representatividade é uma ferramenta poderosa para promover mudanças significativas. Com o Programa Embaixadores, queremos amplificar vozes que já fazem a diferença e conectá-las à nossa missão de construir um futuro mais inclusivo e diverso. Nossa meta é engajar milhares de pessoas por meio dessas parcerias e reforçar nosso compromisso com a comunidade LGBTI+,” destacou Daniela Coatswith, diretora de comunicação da Câmara LGBT.

A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil segue como uma referência em ações voltadas para o fortalecimento da inclusão e da representação. Com o lançamento deste programa, a instituição reafirma seu papel como catalisadora de mudanças sociais e econômicas em prol da comunidade LGBTI+.

O almoço de lançamento também marcou a chegada do Mercadão de São Paulo como o mais novo associado da Câmara LGBT, sendo o primeiro associado deste segmento no Brasil.

Para mais informações sobre o Programa Embaixadores e outras iniciativas da Câmara LGBT, acesse o site oficial ou entre em contato pelo e-mail [email protected].