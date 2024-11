Câmara lança livro com discursos das parlamentares que participaram do P20 Mulher

A Câmara dos Deputados, por meio da Edições Câmara, lança publicação que destaca os discursos e debates que aconteceram em Maceió, Alagoas, em julho de 2024, quando mulheres parlamentares de mais de 30 países se reuniram para discutir temas da Cúpula de Líderes do G20 deste ano, como combate às desigualdades, justiça climática e desenvolvimento sustentável, com foco no impacto na vida das mulheres.

O livro oferece uma perspectiva sobre como a política e o ativismo feminino podem moldar o futuro. Reunindo as vozes de lideranças globais, ele destaca a importância da participação ativa das mulheres na política e no processo de transformação social, contribuindo para o debate sobre o impacto da liderança feminina no cenário global.

Com a obra, a Câmara dos Deputados reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e a valorização da atuação das mulheres no Legislativo, oferecendo um importante instrumento de reflexão e incentivo à construção de um futuro mais inclusivo.

O Livro “P20 Parliament 2024 Brasil: 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares” está disponível para download gratuito na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.