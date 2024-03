Câmara de São Caetano faz homenagem aos profissionais do setor de beleza

A Câmara de São Caetano do Sul realizou sessão solene na noite de segunda-feira (11/3) para homenagear os profissionais que atuam no ramo da beleza (cabeleireiros e barbeiros). Com o Plenário dos Autonomistas lotado, a cerimônia teve como objetivo valorizar as pessoas que atuam nessa área e que contribuem com o desenvolvimento econômico da cidade, através da geração de empregos e renda.

O público também desfrutou de uma apresentação do músico Victor Lins. Durante a sessão solene, 33 profissionais foram homenageados com placas de congratulação pelos serviços prestados ao município.

O vereador Américo Scucuglia (PRD), autor da proposta da congratulação, destacou o papel desses profissionais para a sociedade. “É uma justa e merecida homenagem. Pelas suas mãos, elevam a autoestima das pessoas e fazem o melhor para o próximo”, disse. “Cada um tem sua história de vida e vocês são um exemplo para as pessoas que frequentam seus salões”, complementou Américo Scucuglia.

Representando os homenageados, Pedro Talavera agradeceu à Câmara Municipal pela honraria. “Tenho muito orgulho e satisfação por participar desta grande homenagem”, frisou. Brunno Rodrigues Fernandes também falou em nome dos profissionais. “Cada vez mais vamos conquistando nosso espaço e essa noite é prova que nosso trabalho está no caminho certo.”

Regina Maura Zetone, secretária de Saúde, exaltou a importância da sessão solene. “Essas homenagens são mais do que merecidas devido ao acolhimento que esses profissionais proporcionam às pessoas em seus salões. Além de valorizar a autoestima com seu talento, também contribuem significativamente para a melhora da saúde dos clientes sendo grandes ouvintes e conselheiros”, ressaltou Regina Maura.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) reforçou o papel exercido pelos homenageados para o desenvolvimento econômico do município. “A profissão é fundamental em dois aspectos: além de gerar emprego e renda, também faz com que as pessoas se valorizem cada vez mais ao saírem de seus estabelecimentos”, enfatizou. “Vocês sempre são parceiros da administração municipal e podem contar conosco para crescerem cada vez mais”, acrescentou Seraphim.