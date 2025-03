Câmara dos Deputados convoca presidente da Previ para esclarecimentos sobre déficit bilionário

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (25), um requerimento para convocar o presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), João Fukunaga, a prestar esclarecimentos sobre o significativo déficit financeiro do fundo de pensão.

Essa ação segue a aprovação, ocorrida no último dia 20, de um convite semelhante pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal. O requerimento da Câmara é liderado pelo deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC), que expressa críticas ao atual presidente da Previ e já solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o afastamento de Fukunaga do cargo.

Recentemente, a Previ revelou um déficit alarmante de R$ 17,6 bilhões ao final do exercício de 2024, situação que chamou a atenção do TCU e levantou questionamentos sobre a gestão do fundo, que possui aproximadamente 200 mil participantes e ativos que somam cerca de R$ 250 bilhões.

No requerimento apresentado por Goetten, são levantadas dúvidas acerca das qualificações de Fukunaga para gerir a Previ. O deputado argumenta que a experiência do presidente está mais ligada à atividade sindical, sem evidências suficientes que comprovem sua competência em gestão patrimonial. “A experiência do atual presidente da Previ é predominantemente sindical, e não conseguimos identificar formação ou vivência compatíveis com a responsabilidade de gestão que sua função exige”, afirma Goetten.

O deputado ressaltou a importância do convite como uma oportunidade para que Fukunaga explique as razões por trás do déficit. “É essencial que o presidente da Previ possa tranquilizar os participantes do fundo e demonstre que as decisões de investimento foram tomadas com a rigorosidade técnica necessária”, concluiu Goetten.