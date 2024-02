Câmara de SP deixa CPI que mira padre Júlio para depois do Carnaval

Líderes partidários da Câmara Municipal de São Paulo decidiram nesta terça (6) adiar para depois do Carnaval a discussão sobre se deverá ser instaurada na Casa a CPI das ONGs, proposta pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil).

A comissão tem como alvo organizações que atuam na região da Cracolândia e mira também a atuação do padre Júlio Lancellotti.

Rubinho reuniu quantidade de assinaturas suficiente para solicitar a instauração da CPI. A abertura da comissão, no entanto, deverá ser confirmada pelo plenário.

“Temos 45 novos pedidos de CPIs, e o Rubinho vem pleiteando a dele. Não quero atropelar os fatos”, disse Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal.

Ao colocar em votação o adiamento do debate no colégio de líderes, Leite voltou a dizer que há denúncias contra Lacellotti. Nesta segunda (5), a Arquidiocese afirmou ter tomado conhecimento de um “suposto novo fato de abuso sexual” envolvendo o padre e decidiu abrir uma investigação para buscar “a verdade”.

O padre sempre negou as acusações e, em nota enviada à Folha de S.Paulo na segunda (5), afirma que “as imputações surgidas recentemente -assim como aquelas que sobrevieram no passado- são completamente falsas, inverídicas” e que tem “plena fé que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade dos fatos”.

“Entendo que algumas [denúncias] são gravíssimas, tanto que tomei providências e mandei para o MP [Ministério Público], para a Arquidiocese. Não vou segurar nada sob pena de prevaricação”, disse Leite.

Na sequência, Rubinho Nunes voltou a dizer ter reunido denúncias em seu gabinete e se comprometeu a apresentá-las para justificar a necessidade da CPI.

A Câmara tem, atualmente, três CPIs em andamento: Enel, Violência contra Mulher e Furtos de Fios e Cabos.

Na reunião de líderes desta terça, vereadores contrários à CPI das ONGs disseram que o foco da CPI das ONGs é, na verdade, a atuação do padre Júlio.

“Tem uma CPI para investigar ONG, instaura. Agora ficar falando do padre, fazendo ilações, é uma vergonha para a Câmara. Somos vereadores, não somos Conselho Tutelar, Ministério Público”, disse o vereador Eliseu Gabriel (PSB).

Em janeiro, sete vereadores que assinaram o requerimento para abrir a investigação sobre as ONGs pediram que seu apoio fosse retirado, sob alegação de que o documento não fazia nenhuma menção ao pároco.