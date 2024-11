Câmara de SP aprova abertura de processo que pode cassar vereador do PSOL

O plenário da Câmara Municipal de São Paulo aprovou a admissibilidade do pedido de cassação do vereador Toninho Vespoli (PSOL) em sessão nesta quarta-feira (6). Foram 34 votos favoráveis, 14 contrários e uma abstenção.

Procurado pela Folha, o vereador não quis se manifestar até a publicação deste texto.

Um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, Vespoli foi denunciado à Corregedoria por atos de propaganda eleitoral antecipada e improbidade administrativa.

Como revelou o Painel, o psolista produziu uma revista com recursos de seu gabinete que inclui uma entrevista com Boulos.

Vespoli vem afirmando é alvo de perseguição política em razão das denúncias que fez diante da gestão Ricardo Nunes (MDB) no Ministério Público e no TCM (Tribunal de Contas do Município).

Com relação à revista, Vespoli já disse que não há irregularidades sobre o conteúdo publicado ou falta de transparência em relação aos recursos utilizados.

O relator do voto de admissibilidade coube ao vereador Marlon Luz (MDB), aliado de Nunes.

A partir de agora, com a admissibilidade aprovada, um novo relator conduzirá o caso, e o vereador será convocado a apresentar a sua defesa. A cassação exige 37 votos para aprovação em votação após defesa do vereador.