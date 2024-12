Câmara de São Caetano reverencia os 65 anos da Associação Patrulheiros Mirins

Exaltar o passado, celebrar o presente e pensar no futuro. Com essa reflexão, a Câmara de São Caetano do Sul realizou sessão solene na noite de segunda-feira (3/6) em comemoração ao Dia dos Patrulheiros Mirins e homenagem aos 65 anos da Instituição. Com o plenário dos Autonomistas lotado, o evento reverenciou o trabalho da associação em promover a cidadania, formando pessoas cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade e com pensamento no bem comum.

O presidente da Câmara de São Caetano, professor Pio Mielo (PSD), ressaltou o papel dos patrulheiros mirins para o futuro do município. “Sou professor, sei o valor da Educação e da cidadania para a construção de uma cidade melhor”, afirmou. “São quase 200 jovens que desenvolvem um trabalho brilhante, com um olhar para o futuro, e são parte fundamental da construção das páginas da história de São Caetano do Sul”, complementou Pio Mielo.

Rosa Maria Riera, presidente da Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul, emocionou a todos ao falar da importância da entidade na vida dos jovens. “É uma luz guia na vida desses jovens e suas famílias. Vamos continuar trabalhando com muito amor, paixão e entusiasmo para o futuro dessa nova geração”, frisou Rosa Maria.

Representando o prefeito de São Caetano do Sul José Auricchio Júnior (PSDB), o secretário municipal de Assistência e Inclusão Social, Thiago Correia Mata, destacou a união da administração municipal com a Instituição. “Os patrulheiros mirins fazem parte da história de trabalho, crescimento e valorização dos jovens, resultando em amadurecimento e qualidade de vida”, disse.

Durante a sessão solene foi veiculado um vídeo mostrando as ações dos patrulheiros mirins na cidade, além de uma apresentação musical da banda formada por ex-patrulheiros mirins. Na oportunidade, 12 pessoas que marcaram a história da Associação Patrulheiros Mirins foram homenageadas pelo Poder Legislativo com a entrega de placas.

Os homenageados foram:

1 – Rosa Maria Riera

2 – Juventino Borges

3 – Diomyra Reyes Giovannini

4 – Egídio Pinheiro

5 – José Edson Freire Loula Alves

6 – Margarete Eliin Franzini

7 – Simone Buttner

8 – Natanael Madeira Rodrigues Santos

9 – Patricia Maria de Souza Arenas

10 – Silvio Roberto Daidone Junior

11 – Arnaldo Faustino da luz (in memoriam), representado pela esposa Dirce Bicego Luz

12 – Ademir Domingues (em nome dos músicos)