Câmara de São Caetano recebe visita dos alunos da Escola Fortunato Ricci

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul recebeu a visita de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Fortunato Ricci na tarde de quinta-feira (30/11). O grupo de 47 estudantes, de 5 e 6 anos, conheceu de forma simples e lúdica o funcionamento do Poder Legislativo.

“Fico muito feliz, na condição de educador, em receber essa visita. Desde cedo é muito importante que as crianças tenham noção do trabalho da Câmara Municipal. Essas crianças trazem muita alegria para nós”, disse o presidente do Legislativo, professor Pio Mielo (PSDB). “A cada dia irei trabalhar mais para melhoria da Educação da nossa cidade e pelo futuro das novas gerações”, complementou Pio Mielo.

Durante a passagem pelas dependências da Câmara, os alunos foram supervisionados pelos professores e funcionários da Casa. Na oportunidade, as crianças conheceram o Plenário dos Autonomistas, a parte administrativa do Legislativo para uma pequena aula sobre formulação de leis e também visitaram os gabinetes dos vereadores.

Ao final do encontro, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer o gabinete da Presidência. Como parte das atividades, em um momento de muita alegria e descontração, as crianças entregaram uma cartinha com pedidos ao chefe do Poder Legislativo.