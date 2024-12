Câmara de São Caetano realiza sessões extraordinárias nesta quinta

A Câmara de São Caetano do Sul levanta o recesso parlamentar e realiza nesta quinta-feira, 19, duas sessões extraordinárias para votação, em dois turnos, de projeto de lei de autoria da prefeitura. As sessões acontecem a partir das 10h, por videoconferência, com transmissão ao vivo pelas páginas oficiais da Casa no Facebook e Youtube.

Ordem do dia para 30ª e 31ª Sessão Extraordinária:

ITEM ÚNICO – PROCESSO Nº 4587/24

PREFEITURA MUNICIPAL

1ª E 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI que “Altera os anexos I, II e III, da Lei Municipal nº 5.354, de 14 de outubro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 5.546, de 16 de agosto de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul e dá outras providências.”

Parecer nº 657, de 2023/2024, da Comissão de Justiça e Redação, favorável.

Parecer nº 242, de 2023/2024, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.

Publicação de fls. 3927 a 3943.

Link para o projeto:

https://www.camarascs.sp.gov.br/images/acesso_informacao/ordem_do_dia/2024/sessao_extraordinaria/se_30/1—4587-24.pdf