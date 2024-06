Câmara de São Caetano realiza sessão solene em homenagem aos 60 anos da APAE

A trajetória de trabalho, dedicação e comprometimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Caetano do Sul foi reverenciada durante a sessão solene realizada na noite de segunda-feira (10/6), na Câmara Municipal, em comemoração ao Dia da APAE e aos 60 anos de atividades da instituição no município.

O vereador Caio Salgado (PL), autor da iniciativa da solenidade e representando o Poder Legislativo, enfatizou o papel da associação. “Hoje a APAE consegue atender vários assistidos, fazendo um trabalho incansável para a cidade. Tudo isso graças aos nossos funcionários e voluntários”, enfatizou. “É com muita alegria e emoção que faço parte de uma sessão de uma instituição que eu amo tanto”, declarou Caio Salgado.

O ex-vereador Jorge Salgado, presidente da APAE de São Caetano, relatou as grandes conquistas da instituição nessas seis décadas. “Coroamos uma história de 60 anos na qual tivemos muitas dificuldades, mas fizemos uma gestão com muita responsabilidade em prol de todos”, discorreu. “Esse trabalho só tem esse êxito porque é feito por pessoas de caráter, sendo fundamental para quem quer fazer a diferença”, complementou Jorge Salgado.

O vereador Beto Vidoski (PRD) destacou a gestão administrativa e o trabalho dos voluntários. “A APAE tem uma importância muito grande na vida das pessoas e ela só cresceu graças às pessoas que amam e trabalham por essa instituição, que tem o melhor grupo e a melhor administração do Brasil”, disse.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSD) destacou o apoio integral da administração municipal para que a APAE mantenha o nível de excelência. “A APAE é maior que uma instituição e se transformou em uma comunidade, com uma grande rede de apoio, sendo um complemento da saúde do munícipio”, declarou. “A instituição faz a diferença na vida das pessoas e tenho certeza que esse trabalho perdurará por muitos anos. Deixo minha gratidão em nome da Prefeitura”, complementou o chefe do Poder Executivo.

Durante a sessão foi apresentado um vídeo institucional com a trajetória e as conquistas da APAE nestes 60 anos de atividades, com ênfase nas áreas da assistência social, educação e saúde. Na oportunidade, 18 pessoas, entre funcionários, voluntários e assistidos foram homenageados pelo Poder Legislativo com a entrega de placas.