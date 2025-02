Câmara de São Caetano realiza audiências públicas para prestação de contas

A Câmara de São Caetano do Sul promoverá, nos dias 27 e 28 de fevereiro, às 18h, no Plenário dos Autonomistas (Avenida Goiás, 600), audiências públicas para a apresentação das prestações de contas referentes ao 3º quadrimestre de 2024. No dia 27, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) conduzirá a explanação, enquanto no dia 28 será a vez da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) apresentar seus dados.

O presidente da Câmara, Doutor Seraphim (PL), destacou a importância das audiências públicas para o desenvolvimento do município: “Esses momentos são fundamentais para garantir que a população tenha acesso às informações sobre como os recursos públicos estão sendo aplicados. As audiências reforçam o nosso compromisso com o futuro de São Caetano do Sul”, afirmou.

O chefe do Poder Legislativo também ressaltou a relevância da participação popular: “A presença da população é essencial para fortalecer o controle social e assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e em benefício de toda a comunidade. É uma oportunidade para os cidadãos conhecerem detalhadamente as ações realizadas e contribuírem com sugestões que possam aprimorar os serviços públicos”, finalizou.

Os munícipes poderão acompanhar as audiências presencialmente, com explanações detalhadas dos representantes das secretarias. Para aqueles que não puderem comparecer, a Câmara Municipal disponibilizará transmissão ao vivo por seus canais oficiais no Facebook (@camarascsoficial) e no YouTube (@TVCâmaradeSãoCaetanodoSul).