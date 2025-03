Câmara de São Caetano homenageia Alcides Volci e Edemir Facetto

Na noite de quinta-feira (20/03), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou uma sessão solene para conceder os títulos de Cidadão Sulsancaetanense aos senhores Alcides Rubens Volci e Edemir Facetto. O evento, realizado no Plenário dos Autonomistas, celebrou as notáveis contribuições dos homenageados ao município, destacando o legado que suas trajetórias deixaram na comunidade. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e amigos, que prestigiaram o reconhecimento público a duas personalidades que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento e ao bem-estar da cidade.

O vereador Matheus Gianello (PL), autor da proposta, enalteceu a importância dos homenageados e sua influência no desenvolvimento da cidade. “Embora não sejam naturais de São Caetano do Sul, este título reflete as significativas contribuições que os agraciados trouxeram para o nosso município. Vocês deixaram um legado positivo na vida dos cidadãos e, sem dúvida, são merecedores de todo o respeito e desta justa homenagem que prestamos hoje”, declarou.

Em seu discurso, Alcides Rubens Volci expressou profunda gratidão e emoção ao receber a honraria. “Estou aqui hoje com o coração repleto de gratidão. Cheguei a São Caetano em meados de 1978, e desde então, esta cidade me acolheu, oferecendo oportunidades e apoio que foram fundamentais para minha trajetória. Quero agradecer a todos por este momento e dividir essa honra com a minha família, que é e sempre será a base de tudo na minha vida”, afirmou.

Edemir Facetto também dirigiu palavras de agradecimento ao Poder Legislativo. “Quero expressar minha profunda gratidão a todos os vereadores por esta honraria, que me enche de orgulho. Receber o título de Cidadão Sulsancaetanense é um reconhecimento que levo com muito carinho e responsabilidade. Reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar da cidade que acolheu minha família e me proporcionou oportunidades únicas”, destacou.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) ressaltou o impacto positivo dos homenageados na comunidade. “Tenho certeza de que receber um título como este, tal como Edemir e Alcides estão recebendo hoje, é motivo de grande orgulho e emoção. Para mim, é uma alegria estar aqui não apenas para celebrar essa conquista, mas também para agradecer pelos ensinamentos e exemplos que vocês nos deixam”, disse.

O prefeito Tite Campanella (PL) destacou a honra de receber os homenageados como novos cidadãos. “Na condição de prefeito, sinto-me profundamente honrado em recebê-los hoje como cidadãos do coração de São Caetano do Sul. Vocês já eram considerados parte essencial da nossa comunidade, e agora, com essa justa homenagem proposta pelo vereador Matheus Gianello e aprovada pela Câmara dos Vereadores, essa ligação se torna ainda mais especial. Sejam bem-vindos, de forma oficial, ao grupo daqueles que dedicam seu trabalho e sua história a esta cidade que tanto nos orgulha”, finalizou.