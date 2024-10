Câmara de São Caetano destaca resultado das eleições de 2024

A Câmara de São Caetano realizou na tarde desta terça-feira, 8, sua 30ª sessão ordinária do ano. Durante a sessão desta terça, os parlamentares fizeram uso da tribuna, na seção destinada à explicação pessoal, para comentar o resultado das eleições municipais ocorridas no último domingo.

O presidente do Poder Legislativo, vereador Professor Pio Mielo (PSD), em seu discurso, apontou que esta é a Legislatura com a menor troca de vereadores em um processo eleitoral. Dos 18 vereadores que estavam concorrendo à reeleição, apenas três não ocuparão uma cadeira nos próximos quatro anos.

“Mostra que o conjunto da Câmara fez um excelente trabalho, entregou a expectativa da população, cada um com a sua bandeira, cada um com a sua pauta, cada um com a sua ideologia, mas 15 vereadores foram reeleitos. Isso mostra de fato que foi uma Câmara de qualidade, de entrega”, disse Pio.

O vereador, e prefeito eleito, Tite Campanella (PL), destacou o fato do próximo prefeito da cidade vir da Câmara Municipal, pontuando que a cidade tem um histórico de eleger vereadores de Casa para o mandato no Executivo. “Eu volto a ser um prefeito oriundo da Câmara”, afirmou Tite ao longo de sua fala.

Tite também pontuou a vontade de preparar jovens para o caminho da política, de promover mudanças significativas no município, e que espera uma parceria constante da Câmara no seu governo, deixando o seu agradecimento à Casa por acreditar que o local contribuiu com a sua formação enquanto cidadão durante os três mandatos que ocupou uma cadeira.

“Espero realmente fazer uma diferença na vida da minha cidade, na vida do povo da minha cidade, fazendo investimento, fazendo mudanças, fazendo uma educação pública de qualidade, uma educação pública que contemple a formação do ser humano, para que, apto a fazer as suas escolhas, formado educacionalmente e culturalmente, possa fazer as escolhas certas”, pontuou o vereador.

Ordem do dia

Na pauta da ordem do dia, a Casa contou com os projetos de lei dos vereadores Marcos Fontes (PP), Jander Lira (PSB), Américo Scucuglia (PRD) e César Oliva (PSD), tratando de temas que vão desde a inclusão até a zona azul, passando por defesa da mulher. Como todos os projetos tiveram pareceres de inconstitucionalidade emitidos pela Comissão de Justiça e Redação da Casa, os autores pediram o arquivamento de suas matérias, pedidos esses que foram aprovados pelo plenário.