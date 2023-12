Câmara de São Caetano comemora o Dia da Bíblia

Os ensinamentos e preceitos de fé, amor e caridade do livro sagrado foram exaltados na sessão solene em alusão ao Dia da Bíblia realizada pela Câmara de São Caetano do Sul na noite de quinta-feira (7/12), no Salão Nobre.

A pastora Francisca Coelho, da Igreja Canaã, fez a oração de abertura da solenidade. As apresentações musicais que emocionaram o público ficaram a cargo da voz e violão de Matheus Goulart.

O vereador Edison Parra (Podemos) presidiu a sessão e representou o Legislativo em seu discurso. “As sessões na Câmara normalmente são tensas, com debates e confrontos de ideias. Em alguns momentos discutimos durante horas, principalmente quando mexem com princípios da Bíblia. O Legislativo tem se colocado muito bem nessas horas. A postura de fé cristã tem prevalecido. E essa sessão solene do Dia da Bíblia é para relaxar, elevar a alma. É boa. É a que eu mais aguardo, me deixa feliz”, disse o parlamentar. “Temos de ser cristão em qualquer lugar. Na igreja e fora dela. A Bíblia é o manual completo da nossa vida”, frisou Parra.

Flávio Silva, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, disse que é uma honra levar a palavra de Deus ao espaço público. “A palavra de Deus é capaz de transformar a vida dos indivíduos. O Dia da Bíblia surgiu na Grã-Bretanha, em 1549, para que as pessoas intercedessem pela leitura da palavra de Deus. Chegou no Brasil por volta de 1850. Em 1948, mesmo ano da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, foi a primeira celebração pública da data.”

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) falou sobre a importância da fé na vida das pessoas. “É importante mantermos o Dia da Bíblia, livro que nos conduz até Deus. A igreja tem muita relevância dentro da cidade, das comunidades do nosso País e do mundo. O homem precisa ter fé. Com 46 anos de medicina, sei da importância da igreja. Afasta nossos jovens das drogas e aproxima dos amigos, da família e de Deus. O Poder Público não consegue fazer tudo sozinho, precisamos do apoio do terceiro setor e das igrejas”, afirmou Seraphim. Em seguida, a pastora Naiana Neri da Silva fez a oração de encerramento da solenidade.