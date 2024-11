Câmara de São Caetano celebração o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou, na noite de quinta-feira (21), sessão solene em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O evento, realizado no Plenário dos Autonomistas, contou com um grande público e promoveu reflexões sobre a luta contra o racismo, a valorização das diversidades culturais e o fortalecimento dos direitos da população negra.

Na abertura da sessão, o vereador Caio Salgado (PL), autor da proposta de homenagem, destacou a importância do evento para o município. “É fundamental refletirmos, a cada dia, sobre as conquistas que celebramos, para avançarmos em direção a uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou. “Gostaria de parabenizar todos os homenageados, pois esta sessão foi dedicada a cada um de vocês. Tenho aprendido a cada dia e sinto-me imensamente orgulhoso por poder realizar esta sessão e oferecer um espaço de fala para as pessoas negras”, acrescentou.

Em nome do Poder Legislativo, o vereador Jander Lira (PSB) reforçou a importância do debate. “O Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para pensarmos sobre o passado, o presente e o futuro, e precisamos garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Esta data é um momento de reflexão profunda para construirmos um país mais generoso e inclusivo para todos”, ponderou.

Andreia Miguel, presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Caetano do Sul (CONESCS), ressaltou a contribuição da comunidade negra para o desenvolvimento do município. “Hoje nos reunimos para homenagear aqueles que, com suas trajetórias, contribuíram para o crescimento da nossa cidade. O trabalho da comunidade negra é repleto de desafios, mas seguimos firmes como resistência. Embora tenhamos conquistado avanços, ainda há muito a alcançar, e contamos com o apoio de todos. Deixo, portanto, a minha palavra final: gratidão!”, agradeceu.

Durante a sessão, o público assistiu a um vídeo sobre letramento racial, seguido de uma intervenção da professora Jacira Capella, vice-presidente do CONESCS. “Desenvolver o letramento racial é essencial para reconhecer essas injustiças, refletir sobre o privilégio e agir para promover a justiça racial”, frisou. “Isso envolve ouvir as experiências de pessoas negras, educar-se sobre a história do racismo e combater atitudes racistas no cotidiano. O processo de letramento racial é contínuo e deve ser um esforço coletivo para construir uma sociedade mais justa e inclusiva”, concluiu.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSD), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) enalteceu os avanços conquistados no município. “Esta data é significativa pelos progressos alcançados em São Caetano do Sul em benefício da comunidade negra, embora saibamos que a desigualdade ainda persiste no Brasil e no mundo”, enfatizou. “Por isso, é essencial avançarmos continuamente nas políticas públicas para reduzir essas disparidades e garantir um tratamento justo para todos, pois, aos olhos de Deus, somos todos iguais”, complementou.

Na ocasião, 17 personalidades foram homenageadas pelo Poder Legislativo com placas de congratulação. Ao término da cerimônia, uma Roda de Samba animou o público presente na Praça dos Estudantes, em frente à Câmara Municipal.

Homenageados:

Priscilla Machado Ana Maria Lopes Claudia Regina Rodrigues Felipe Júlio da Silva Inácio Fernando Luiz Monteiro de Souza Jacira Capella Jair Rodrigues da Silva Lúcia Borges de Carvalho Márcio da Silva Gouveia Maria Elisete Fonseca Pereira Mayara Bernardo do Nascimento Natália Muretto Aguilera Ramon Ondina Ribeiro Pedro da Silva Oliveira Sandra Regina Félix Sarair de Paula Fermino Tatiane Letícia Bruno dos Santos