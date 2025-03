Câmara de São Caetano aprova retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC nesta terça-feira, 25. De autoria da prefeitura, o projeto foi votado em dois turnos, sendo realizada uma sessão extraordinária.

Durante a discussão do projeto, os vereadores debateram sobre as vantagens do retorno para a cidade ao Consórcio Intermunicipal, em especial com a entrada do município de São Paulo.

O vereador e líder do Governo César Oliva (PSD) discorreu sobre a importância do retorno, em especial com relação aos limites geográficos das cidades do Grande ABC. “A gente vive em um Grande ABC em que o limite dos municípios é conurbado. Você não sabe onde começa um e termina outro, muitas vezes. Isso significa que a vida das cidades está totalmente entrelaçada. Como nós vamos discutir, a mobilidade no Rudge Ramos, sem ter um canal de comunicação muito bem colocado ali?”, pontou o parlamentar.

Os vereadores também apontaram a importância dos Legislativos terem um espaço maior nessa nova reformulação do Consórcio. O vereador Américo Scucuglia (PRD) acredita que a inclusão de um vereador de cada cidade do ABC nas reuniões da entidade, trazendo o diálogo para dentro das Câmaras, uma vez que os parlamentares poderão trazer para suas Casas o que foi discutido.

“É muito oportuno nessa reconstrução termos um vereador representante de cada cidade nessas reuniões do Consórcio junto com seus respectivos prefeitos. Das decisões que vão sair de lá, quem vai ser beneficiado não vamos ser nós, nem os prefeitos das cidades, e sim, sempre a população que mais necessita”, disse o parlamentar.