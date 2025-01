Câmara de São Caetano aprova projetos da Educação

A Câmara de São Caetano do Sul encerrou o recesso parlamentar e realizou duas sessões extraordinárias nesta terça-feira, 21, para discutir e votar cinco projetos da prefeitura voltados à Educação. Todos foram aprovados.

As Comissões Provisórias de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento foram formadas especialmente para análise e emissão de pareceres. Entre os membros, destacam-se os vereadores Beto Vidoski (PRD), presidente da Comissão de Justiça, e Marcel Munhoz (PP), presidente da Comissão de Finanças.

Principais projetos aprovados:

Programa Aprender Mais : voltado às escolas municipais de ensino fundamental, o programa oferecerá atividades extracurriculares opcionais durante o contraturno, substituindo o São Caetano Integral . Segundo o líder do Governo, César Oliva (PSD), a iniciativa busca atrair mais alunos ao pós-aula e aprimorar a experiência educacional com maior liberdade de escolha.

Outros projetos discutidos:

Alterações na lei municipal nº 5.616/2018 , que regula a concessão de bolsas de estudo para cursos de graduação no Instituto Mauá de Tecnologia . Entre as mudanças, o critério de tempo de residência foi reduzido de três para dois anos , e alunos com renda familiar de até 20 salários mínimos poderão concorrer às bolsas.

, com mudanças na organização do e a criação do . Atualização do Anexo I da lei nº 6.161/2023.

O prefeito e os vereadores destacaram a importância das medidas como parte do compromisso com o fortalecimento da educação no município.