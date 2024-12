Câmara de São Caetano aprova projeto da prefeitura

A Câmara de São Caetano do Sul anunciou o recesso nesta quinta-feira, 19, realizando duas sessões extraordinárias para a discussão e votação de projeto de lei, de autoria da prefeitura, que altera os anexos I, II e III, da lei municipal nº 5.354, de 14 de outubro de 2015, alterada pela lei municipal nº 5.546, de 16 de agosto de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul. O projeto foi aprovado em dois turnos.

De acordo com o presidente do Legislativo , vereador Professor Pio Mielo (PSD), o projeto é o mesmo que foi votado nas sessões extraordinárias da última sexta-feira, 13, sendo acrescentado apenas os anexos referentes às cargas.

“Por pedido da mesa diretora, eles (a prefeitura) nos enviaram o anexo das petições de cargas, das exigências. É o mesmo projeto, o mesmo mérito, só que anexamos o descritivo das funções”, disse Pio.

As sessões extraordinárias desta quinta foram realizadas por videoconferência.



