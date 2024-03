Câmara de São Caetano aprova aumento na concessão de bolsas de estudos à USCS

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou nesta terça-feira, 19, a alteração no projeto de lei que a concede bolsas de estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). De autoria da prefeitura, a matéria aumenta as bolsas de estudos ofertadas aos professores da rede pública municipal.

De acordo com o projeto, a concessão de bolsas pelo Poder Executivo será ampliada para dez bolsas de 50% para o doutorado em Educação, sendo oferecidas aos melhores classificados no processo seletivo do programa. As dez bolsas para o mestrado, também em Educação, continuam sendo ofertadas em 50%.

“Na prática, nós teremos 50% (de desconto) para o professor, morador de São Caetano, mais 20% da própria universidade, em convênio direto com a secretaria. Então, irá perfazer um total de 70%, onde o aluno, o mestrando, doutorando, terá 30% para com a sua obrigação”, explicou o presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Pio Mielo (PSDB).

Na justificativa encaminhada juntamente com o projeto, é pontuado que há uma busca dos professores da rede pela formação stricto sensu, que engloba os programas de mestrado e doutorado nas universidades, “visando qualificar os serviços prestados aos alunos matriculados nas escolas municipais”.