Câmara de São Bernardo é flagrada cometendo abuso de trabalho infantil

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, presidida por Danilo Lima (Podemos), primo do pré-candidato a prefeito Marcelo Lima, do mesmo partido, errou no planejamento e deixou para a última hora a licitação da empresa que terceirizaria as recepcionistas.

O contrato atual com a MABG terminou na última sexta-feira, e na segunda-feira a Câmara amanheceu sem recepcionistas, pois o pregão foi realizado na sexta e a finalização do processo e assinatura ainda levará alguns dias.

A nova empresa será a CK Clean Facilities Ltda, que receberá R$ 196.380,00 por 4 recepcionistas durante 12 meses, o que significa que cada recepcionista custará mais de R$ 4 mil por mês para a CMSBC. Ainda não há previsão para o começo dos trabalhos.

Para compensar a ausência das recepcionistas, a gestão de Danilo Lima colocou menores aprendizes para atuar na recepção. Sem experiência, a situação na Câmara se desorganizou, e alguns menores procuraram a reportagem para denunciar anonimamente.

A reportagem do ABC 360 esteve na Câmara na quarta-feira (03/07) à tarde e flagrou quatro menores aprendizes na recepção do prédio dos gabinetes dos vereadores, desacompanhados de qualquer adulto. A recepção do prédio do plenário estava sem ninguém, deixando todo o setor administrativo, incluindo o plenário, sem controle de acesso, colocando todos os servidores de carreira em risco.

Um especialista ouvido pela reportagem afirmou: “Menor aprendiz deve ter uma jornada reduzida e aprender um ofício. O próprio cargo de recepcionista é terceirizado e não comporta aprendizes. Eles deveriam estar nos setores da Câmara aprendendo como tramita uma lei, auxiliando nos recursos humanos e no financeiro. Isso é um desvio de finalidade e deve ser combatido imediatamente.”

A Câmara de São Bernardo foi procurada por e-mail, mas não respondeu até o fechamento da matéria.