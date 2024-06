Câmara de Ribeirão Pires realiza audiência pública da LDO 2025 no dia 25 de junho

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires promove a Audiência Pública sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, no dia 25 de junho deste ano, conforme edital nº 002/2024, disponível no site do legislativo.

O evento será realizado a partir das 19 horas, no Plenário Roberto Bottacin Moreira (Câmara), localizado na rua Joao Domingues de Oliveira, 12 – Centro, e participação popular é essencial.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias reúne as metas e prioridades da administração pública e organiza a elaboração e a execução de todo orçamento anual, distribuído nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, mobilidade, entre outras.

O Legislativo também promove a transmissão da audiência pelos canais oficiais da Câmara no Facebook e Youtube.