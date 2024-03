Câmara concede Título de Cidadã Sulsancaetanense para Renata Abreu

A Câmara de São Caetano do Sul concedeu o título de Cidadã Sulsancaetanense para a deputada federal Renata Abreu, em sessão solene realizada no Plenário dos Autonomistas na noite de quinta-feira (29/2). O evento reuniu lideranças regionais do Podemos, partido que a parlamentar preside nacionalmente.

Autor da proposta de entrega da honraria, o vereador Edison Parra disse que é uma honra homenagear Renata Abreu.

“Tem papel relevante na política nacional. Motivos não faltam para a homenagearmos. Estou muito feliz. É uma honra para São Caetano promover essa sessão, em um momento importante da nossa história política do município e do partido”, disse Parra, logo após um vídeo que mostrou a trajetória da parlamentar.

Renata Abreu agradeceu a homenagem e a presença dos amigos que estiveram na sessão solene. “Esse Título de Cidadã, agora como filha de São Caetano, só aumenta minha responsabilidade”, disse a deputada.

Autora de 700 projetos em três mandatos na Câmara Federal, incentivou as pessoas a participarem mais da política. “Quando recebemos um título como esse, é um motivo a mais para continuarmos lutando”, disse, em tom de gratidão pela honraria.

“Fico feliz em poder dar nossa contribuição para a cidade de São Caetano, com uma história linda, uma cidade maravilhosa e promissora. Vou honrar esse título com muita dignidade, ética e trabalho”, enfatizou a homenageada.