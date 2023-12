Câmara celebra convênio para estágio com alunos da Direito São Bernardo 

Um convênio inédito para estágio de alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo na Câmara Municipal são-bernardense foi firmado na tarde desta terça-feira (12). O acordo, marcado por uma cerimônia na OAB 39ª subseção, presidida pelo Dr. Luiz Ricardo Bertanha, visa proporcionar oportunidades de estágio para os alunos da instituição na Casa do Legislativo são-bernardense.

O edital de chamamento público para a seleção dos estagiários foi divulgado pela Câmara no dia 25 de agosto e a Direito São Bernardo foi a primeira instituição de ensino superior a formalizar esse importante convênio. A partir de janeiro, seis alunos já iniciarão suas atividades na Câmara Municipal, contribuindo com seus conhecimentos e adquirindo experiência prática.

“Este convênio é de extrema importância, pois proporciona uma mão de obra qualificada para a Câmara Municipal. Atende a uma necessidade real que temos na Câmara. Também supre a carência de lugares para que as pessoas realizem estágios e atende a outra necessidade das faculdades: fornecer mais um canal para que seus alunos possam cumprir o estágio obrigatório”, destaca o presidente da Câmara, vereador Danilo Lima.

A parceria não apenas beneficia a Câmara com profissionais qualificados, mas também oferece aos estudantes da FDSBC uma oportunidade valiosa de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O diretor da FDSBC, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, ressaltou a importância dessa prática para a formação integral dos alunos: “Vai muito além da formação técnica, pois reconhecemos que a formação humanística é fundamental. Essa formação é proporcionada por meio da prática, do contato direto com a sociedade, das experiências com as dificuldades e necessidades do povo.”

Fundada em outubro de 1964, a FDSBC, com quase 60 anos de atividade, é uma autarquia municipal que se destaca como referência no ensino jurídico do país. Com mais de 16 mil profissionais formados e atuantes nas diversas áreas do Direito, a instituição oferece não apenas o curso de graduação, mas também cursos de atualização e pós-graduação lato sensu.

Desde sua criação, a FDSBC tem incentivado ativamente seus alunos a vivenciarem a prática de estágio, proporcionando uma formação mais completa e direcionada à realidade jurídica. O convênio com a Câmara Municipal representa mais um passo nessa trajetória de compromisso com o desenvolvimento local e a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.