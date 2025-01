Câmara Brasileira do Livro lamenta morte de Marina Colasanti

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) manifestou, nesta terça-feira (28), profundo pesar pelo falecimento de Marina Colasanti, escritora, jornalista, tradutora e artista plástica, uma das maiores referências da literatura brasileira. A autora, que foi homenageada como Personalidade Literária na 66ª edição do Prêmio Jabuti, deixa um legado que atravessou gerações e fronteiras.

Com mais de 50 anos de carreira e 70 obras publicadas, Marina Colasanti se destacou como uma das mais importantes vozes da literatura nacional. Sua produção literária, que inclui desde livros infantis até obras de ficção e poesia, emocionou e inspirou leitores de diversas faixas etárias.

Premiação e Reconhecimento

Ao longo de sua carreira, Marina recebeu diversos prêmios, destacando-se no Prêmio Jabuti, onde conquistou nove estatuetas em diferentes categorias. Entre seus principais trabalhos premiados estão o livro “Entre a Espada e a Rosa” (1993), “Ana Z aonde vai Você” (1994), “Rota de Colisão” (1994), e “Breve História de um Pequeno Amor” (2014), que foi reconhecido como Livro do Ano Ficção. A obra “Jannart Moutinho Ribeiro” (1991), em particular, recebeu o prêmio de Melhor Livro Infantil, consolidando ainda mais sua importância no cenário literário brasileiro.

Marina Colasanti também foi responsável por uma significativa produção infantil e juvenil, sempre trabalhando temas como amor, empoderamento e questões sociais, o que fez dela uma figura essencial na literatura para jovens leitores.

Homenagem à escritora

Em nota oficial, a CBL expressou suas condolências aos familiares, amigos e leitores de Marina, destacando a autora como uma referência não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. A CBL reafirma que a obra de Marina Colasanti é um legado cultural que permanece vivo e será sempre lembrado por sua contribuição para a literatura e para o pensamento nacional.

O impacto de Marina, sem dúvida, perdurará, sendo um exemplo de dedicação à escrita e à arte. Sua produção continuará a inspirar futuras gerações de leitores e escritores, e sua ausência será sentida em toda a cultura literária brasileira.