Câmara aprova remanejo de R$ 1,2 milhão para fazedores de cultura em São Caetano

Os vereadores da Câmara de São Caetano se reuniram na manhã desta sexta-feira (21), no plenário da Casa, para discussão e votação de projeto de lei de autoria da prefeitura que a autoriza a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025 no valor de pouco mais de R$ 1,2 milhões, sendo o mesmo aprovado.

Segundo o líder do Governo, vereador César Oliva (PSD), o projeto se fez necessário para que o Executivo pudesse remanejar superávit financeiro que houve na Cultura no exercício anterior. Ainda segundo Oliva, a verba remanejada seria para premiações segundo à Lei Aldir Blanc, sendo necessária a formalização da verba para que a mesma chegue aos fazedores de cultura do município.

“Esse superávit orçamentário, esse remanejamento com essa rubrica, que está exatamente sendo criada para que a gente execute a verba e possa premiar segundo a Lei Aldir Blanc as pessoas que fazem cultura na nossa cidade, que se inscreveram via edital. Elas vão receber esse orçamento para os seus projetos de cultura na cidade”, explicou o vereador.

Para apreciação da matéria, o Legislativo sul-caetanense realizou duas sessões extraordinárias. O projeto aprovado pela Casa segue para sanção do Poder Executivo.