Câmara aprova educação integral nas escolas do Ensino Fundamental

A Câmara de São Caetano aprovou na manhã desta terça, 12, em duas sessões extraordinárias, o projeto de lei de autoria da Prefeitura que institui o Programa São Caetano Integral nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), fase 1 (1° ao 5° anos), a partir de 2024.

Segundo a justificativa da administração municipal encaminhada juntamente com o projeto, os alunos da rede municipal de ensino terão ampliação de 25 horas semanais de aulas para 35 horas semanais. Além disso, todas as escolas integrais do Fundamental I de São Caetano terão mais três matérias na matriz curricular: Educação Empreendedora, Convivência Ética e Linguagens Artísticas. Essas disciplinas serão ministradas pelos próprios professores da rede de ensino.

Presidente da Câmara, o professor Pio Mielo (PSDB) ressaltou os constantes avanços da Educação de São Caetano. “O aprimoramento é constante, seja na valorização dos profissionais, no conteúdo, equipamentos e infraestrutura. Trabalhamos para a Educação de São Caetano estar sempre entre as melhores do Brasil.”

Vereador e líder do governo, Gilberto Costa (Avante) destacou a importância do projeto para a rede pública de ensino. “É um grande avanço na rede municipal de ensino. Nossos alunos poderão desenvolver suas vocações, participando em condições iguais no mercado de trabalho e com certeza contribuindo para que o futuro de São Caetano do Sul seja ainda melhor”, analisou.

Durante as sessões também foram aprovados os projetos que reorganizam a estrutura administrativa da Prefeitura, juntamente com a estruturação e gestão do Plano de Carreira dos Professores da Fundação das Artes. A estruturação e gestão do Plano de Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério do Colégio Universitário da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) foi outra propositura discutida e aprovada pelos vereadores.

SESSÃO ORDINÁRIA – Na última sessão ordinária de 2023, realizada na tarde desta quinta-feira, 12, foram debatidos três projetos de autoria dos parlamentares, com pareceres de inconstitucionalidade. As matérias sobre instalação de lixeira pet (proposto por Gilberto Costa), instituição do Disque-Pichação (de Jander Lira) e a criação de áreas de segurança e proteção escolar (de César Oliva) foram arquivados a pedido dos autores. Vale ressaltar que outras sessões extras serão convocadas e realizadas antes do fim do ano.