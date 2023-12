Câmara aprova criminalização de nudes gerados por Inteligência Artificial

Na última quinta-feira (7), a Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, um projeto de lei que visa criminalizar a criação ou divulgação de nudes gerados por inteligência artificial (IA). O texto agora segue para o Senado, onde será avaliado. Essa iniciativa busca combater a disseminação de conteúdos íntimos não consensuais, uma prática que tem crescido com o avanço da tecnologia.

A votação simbólica, realizada quando há acordo entre os deputados para aprovar determinada matéria, ocorreu em meio a uma série de votações relacionadas à proteção da mulher, celebrando o “Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres”. O projeto aprovado fixa penas mais rigorosas, de 1 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem criar ou divulgar conteúdos adulterados, utilizando inteligência artificial em vídeo, áudio ou fotografia, com o intuito de incluir pessoas em cenas de nudez ou atos sexuais.

Essa medida também impacta o registro não autorizado da intimidade sexual, um crime já previsto no Código Penal. Atualmente, a penalidade para esse tipo de violação é de detenção de 6 meses a 1 ano, acrescida de multa. Com a aprovação do projeto, a punição para ambas as práticas poderá ser aumentada até a metade se o crime for vinculado a atividade profissional, comercial ou funcional.

