Calzedonia inaugura loja no Shopping ABC

A Calzedonia, label italiana referência legwear e beachwear, abriu as portas de sua nova loja nesta quarta-feira (6 de dezembro) no Shopping ABC, em Santo André.

O espaço de mais de 41,5m² segue o conceito “Loft”, cuja arquitetura cria uma atmosfera moderna e descontraída, destacando os elementos contemporâneos com estilo industrial, como metal, revestimentos coloridos, piso de porcelanato com grânulos cinza e perfis de LED decorativos nas paredes. A distribuição dos produtos é realizada através de painéis metálicos com acessórios móveis, possibilitando criar diferentes exposições conforme as necessidades das coleções e eventos. Toda iluminação da loja é feita com lâmpadas de LED, responsáveis pelo baixo consumo de energia e menor dissipação de calor.

O novo endereço da marca na região da Grande São Paulo apresenta uma seleção completa de meias, meias-calças, leggings e itens de moda praia, nas versões adultas e infantis – tudo no melhor estilo Made in Italy. Toda a coleção de meias-calças – com estampas, fios e padronagens diversas -, traz referências de moda e são requisitadas pelas consumidoras da marca mundo afora, assim como a linha de beachwear, com biquínis, maiôs e várias opções de acessórios – bolsas de praia, body chains, vestidos e saias –, desenvolvidos para proporcionar estilo e conforto durante os dias de sol na praia ou à beira da piscina.

Destaque para a edição limitada de moda praia, feita exclusivamente para o público brasileiro que chega às lojas da Calzedonia para esse final de ano. A seleção inclui desde os clássicos modelos de biquíni cortininha e triângulo almofadado, até os mais ousados tomara-que-caia e push-up trabalhados em diversas cores e estampas – de animal print e metalizada a lisos e texturizados. Toda a coleção é confeccionada em materiais superconfortáveis que se adaptam às curvas femininas sem comprometer o estilo e a elegância.

Calzedonia Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42 – Loja 237 – Vila Gilda – Santo André/SP