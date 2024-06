Calvin Klein Jeans chega em Santo André com loja no Grand Plaza Shopping

A Calvin Klein amplia sua gama de lojas com mais uma unidade inaugurada no ABC paulista. Localizada no Grand Plaza Shopping, a unidade foi oficialmente aberta neste mês e conta com a linha carro-chefe da marca: o jeans.

O espaço apresenta um ambiente moderno e sofisticado, que proporciona ao cliente uma experiência de compra imersa no universo único da Calvin Klein Jeans. A unidade é uma das mais novas da marca e tem espaços planejados para atender todos os visitantes.

A inauguração aconteceu neste mês de junho e a loja está localizada no piso térreo do Grand Plaza Shopping de Santo André.