Calorão é um convite para visitar as piscinas do Clube Mané Garrincha

As piscinas do Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, são uma ótima opção para os moradores de Diadema nos dias quentes nos finais de semana. O espaço conta com duas piscinas, uma semiolímpica, de 25 x 16,5 metros, e outra recreativa, de 50 x 25 metros. As atividades podem ser realizadas por todos, de forma gratuita, das 10h às 16h de sábado e domingo.

Para passar a frequentar o local é necessário trazer exame médico dermatológico atualizado e fazer a carteirinha do clube.

Os interessados em fazer a carteirinha devem ir até a secretaria do Clube portando duas fotos 3×4 recentes e iguais; RG ou CNH; e comprovante de endereço recente – no máximo de três meses.

O atendimento na secretaria, cujo telefone é 4067-1418, é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Podem frequentar a piscina crianças a partir de dois anos, que devem estar acompanhados do responsável legal, avós (mediante apresentação da certidão de nascimento), ou o tutor legal (mediante apresentação de documento comprobatório). Crianças até 12 anos não entram sem o acompanhante responsável.

Normas – Os trajes e itens permitidos nas piscinas do Mané Garricha são biquini, maiô, sunquini, sunga tanga, sunga boxer, neoprene, maiô longo, camiseta térmica, toalha, chinelo, óculos de sol, colete, bola inflável pequena, boné, canga e garrafa de água.

Não é permitida a entrada de bebês sem fralda à prova de água e animais. Os usuários não podem usar camiseta, regata, shorts, bermuda, anel, brinco, colar, relógio, pulseira, recipientes em geral, boias, eletrônicos, comestíveis ou bebidas. Por fim, não é permitido fumar ou o uso de biquini, maiô ou sunga brancas.