Calor lota estradas de acesso ao litoral de São Paulo

O sol forte deste sábado atrai turistas ao litoral paulista, que enfrentam lentidão no trânsito até, enfim, colocarem o pé na areia. Às 13h deste sábado (16) havia ao menos nove quilômetros de congestionamento na rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista.

De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o engarrafamento neste horário era do km 62 ao km 53 da Imigrantes.

Pela manhã, somados todos os pontos de congestionamento na rodovia dos Imigrantes e na Anchieta eles chegavam a 20 km.

Neste sábado, a operação descida conta com sete pistas rumo ao litoral e outras três faixas no caminho inverso. A expectativa é que até 225 mil veículos trafeguem pelas duas rodovias.

A Anchieta está bloqueada na serra, sentido litoral, até às 18h deste sábado, por causa da inversão de mão de direção.

Já no Baixada, o congestionamento era do km 270 ao km 274 na rodovia Padre Manoel da Nóbrega e do km 267 ao km 270 na Cônego Domênico Rangoni.

Na rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, entretanto, o trânsito é intenso, segundo a concessionária que leva o nome da estrada.

Na rodovia-Rio-Santos, o fluxo de veículos também é intenso no sentido entre Bertioga, na Baixada, e São Sebastião, já no litoral norte.

O mesmo ocorre entre São Sebastião e Caraguatatuba e em Ubatuba, nos dois sentidos da Rio-Santos.

Na Mogi-Bertioga, há congestionamento para quem desce sentido litoral, conforme o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), do governo estadual.