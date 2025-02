Calor intenso: Veja qual a maior temperatura já registrada no Brasil

No dia 4 de fevereiro de 2023, última terça-feira, a cidade de Quaraí, situada na fronteira do Brasil com o Uruguai, alcançou uma temperatura excepcional de 43,8ºC, estabelecendo um novo recorde histórico de calor para o estado do Rio Grande do Sul e se tornando a maior temperatura registrada no Brasil até o momento neste ano.

Esse marco climático supera a marca anterior no Rio Grande do Sul, que havia sido registrada em Uruguaiana em 27 de fevereiro de 2022, quando os termômetros marcaram 42,9ºC. Além disso, Quaraí também havia registrado um pico significativo em 2025, com 42,5ºC em um dia anterior.

De acordo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais alta já documentada no Brasil foi de 44,8ºC em Araçuaí, Minas Gerais, no dia 19 de novembro de 2023. Notavelmente, a temperatura alcançada em Quaraí na última terça-feira não figurou entre as dez mais elevadas da série histórica brasileira.

Ranking das Temperaturas Mais Altas do Brasil

Araçuaí (MG): 44,8ºC em 19/11/2023 Bom Jesus do Piauí (PI): 44,7ºC em 21/11/2005 Água Clara (MS): 44,6ºC em 05/10/2020 Nova Maringá (MT): 44,6ºC em 05/10/2020 Paranaíba (MS): 44,6ºC em 07/10/2020 Orleans (SC): 44,6ºC em 06/01/1963 Goiás (GO): 44,5ºC em 06/10/2024 Poxoréu (MT): 44,5ºC em 05/10/2020 Colinas do Tocantins (TO): 44,4ºC em 29/04/2022 Valparaíso (SP): 44,3ºC em 12/08/2011

A ascensão das temperaturas extremas tem gerado preocupações sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas condições ambientais e sociais das regiões afetadas. A análise dos dados meteorológicos e a vigilância contínua são essenciais para entender melhor esses fenômenos e suas consequências.