Calor faz organização de jogo da seleção espalhar pontos com água gratuita

A organização do jogo entre Brasil e Paraguai espalhou pelos arredores do Allegiant Stadium alguns bebedouros com água gratuita para os torcedores que enfrentam o calor de 41º C.

A iniciativa não é exclusiva da Copa América e ocorre em outros jogos realizados no estádio também. O calor de Las Vegas é tamanho que a seleção brasileira adiou seus treinos para realizar a atividade com a noite já caindo.

Quase todos os torcedores que passavam pela espécie de bebedouro paravam para se hidratar. Alguns jogavam até água na cabeça para aliviar o calor.

Dentro do estádio não há esse problema, já que o Allegiant é climatizado. Pessoas da seleção brasileira com quem o UOL conversou deram “graças” por não terem de atuar nesse calor desértico da cidade.